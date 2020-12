Sarà difficile che a gennaio si realizzeranno trasferimenti di grossa portata, per questo per vedere Eduardo Camavinga con un’altra maglia dovremo aspettare il mercato estivo. Quando sarà il momento, tra le pretendenti alla finestra ci sarà sicuramente il Real Madrid. È quanto riporta As, secondo cui il club di Florentino Perez sarebbe disposto a chiudere l’affare per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Un prezzo alto, ma consono per un allettante prospetto come il classe 2002 del Rennes, seguito anche dalla Juventus