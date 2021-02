1









Astro nascente del calcio europeo, il nome di Eduardo Camavinga è stato iscritto sul taccuino dei top club, tra cui la Juventus. Il classe 2002 sta stupendo tutti tra le fila del Rennes, che intanto fissa il prezzo. Il suo agente, Jonathan Barnett, ha rivelato il costo del cartellino del suo assistito a Goal: servono almeno 50 milioni di euro per strappare dalla concorrenza il giovane francese, felice al Rennes ma che sogna di giocare in un club di alto livello. Non solo la Juve, su Camavinga ci sono soprattutto Real Madrid e Bayern Monaco.