Tra i tanti giocatori che verranno trattati in sede di mercato, nelle prossime sessioni non mancherà Eduardo Camavinga, uno dei più brillanti talenti presenti in Francia. Il presidente del Rennes, Nicolas Holveck, ha parlato a Ouest-France del futuro del centrocampista classe 2002, nel mirino anche della Juventus: "L'unica cosa che conta è che si senta bene e dia sempre il 100% per la squadra. Abbiamo bisogno di tutti i nostri leader tecnici. Rinnovo? Ne stiamo parlando, ma in genere non rivelo nulla a riguardo. Ha un contratto fino al 2022 e alla fine è lui a comandare il gioco e a decidere il suo futuro".