In tema di mercato, la Juventus muove su tanti tavoli e pone l’attenzione su diverse città, come Milano, sponda rossonera, dove Hakan Calhanoglu è alle prese con il rinnovo di contratto, in scadenza a giungo. L’ultimo incontro tra l’agente e la dirigenza del Diavolo ha aperto a nuovi discorsi, costruttivi, anche se le pretese del turco rimangono alte, mentre la posizione del Milan rimane più arretrata. Come riporta il Corriere della Sera, Calhanoglu chiede un aumento da 3 a 5 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 3,5-4 milioni. Nel caso in cui la trattativa dovesse bruscamente frenare, la Juve si farebbe trovare pronta, per un colpo a parametro zero che fa gola.