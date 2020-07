Per risanare il pesante debito finanziario, la Roma ha in programma una massiccia campagna cessioni. Tra i giocatori in uscita c’è anche Riccardo Calafiori, giovanissimo terzino sinistro classe 2002. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del club giallorosso, e su di lui ci sarebbero le mire di top club come Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain. C’è anche la Fiorentina, unica squadra ad aver formulato un’offerta ufficiale, che però non avrebbe soddisfatto la richiesta di 5 milioni di euro fatta dalla Roma.