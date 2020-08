1









Il mercato della Juventus si intreccia con quello del Napoli. I due club sono in contatto per Milik (bisogna trovare le contropartite giuste) ma anche rivali sul mercato per Jeremie Boga: Giuntoli ha individuato l'esterno del Sassuolo per sostituire Callejon che ha dato l'addio al Napoli, Paratici l'ha messo nel mirino se dovessero partire uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. Il Sassuolo lo valuta non meno di 40 milioni di euro, il Napoli vuole offrire 25 milioni più una contropartita ma ha fissato una deadline entro Ferragosto.