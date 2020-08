1









Quello di Jeremie Boga è uno dei profili che la Juventus sta valutando per la fascia destra, in caso di cessione di uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. L'esterno classe '97 del Sassuolo piace ma costa molto e in più c'è anche la concorrenza di Napoli e Roma. Ad aprire al possibile addio del giocatore nella prossima sessione di mercato, è il fratello-agente Daniel ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il contratto di Jeremie con il Sassuolo scadrà nel 2022, incontrerò nei prossimi giorni il club neroverde ma escludo che parleremo di rinnovo".