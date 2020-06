Ieri Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, ha lanciato un messaggio alla Juve: “Ho visto molti nomi di grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Per ora sono a Sassuolo e mi sto concentrando sul finale di stagione. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo”.



Oggi ne ha parlato a Sky Sport Cristiano Giuntoli, ds del Napoli: “Offerta per Boga? Boga è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli. Vediamo. Ripeto che ancora è troppo presto".