La Juventus si coccola l'esplosione costante di Rodrigo Bentancur, con Maurizio Sarri che non sembra voler rinunciare mai al centrocampista uruguaiano. Così, anche in previsione di un possibile mercato bollente, si resta attenti a tutto. E la Juventus, se non altro, sa benissimo che sul contratto di Bentancur che avvantaggia e non poco il Boca Junior, la squadra da cui è stato acquistato. Le zeneizes, infatti, detengono ancora il 50% della futura rivendita del giocatore: un segnale che, forse, resterà alla Juventus ancora un pochino.