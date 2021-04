Secondo quanto riportato da Todofichajes in Spagna, l'Atletico Madrid segue Rodrigo. Il centrocampista uruguaiano non è incedibile per i bianconeri. Infatti, la Juve ha intenzione di farlo partire di fronte a un'offerta di 35/40 milioni di euro, in modo da generare una plusvalenza di almeno 25 milioni di euro. Il costo residuo a bilancio il 30 giugno 2021 sarà di 6 milioni circa e inoltre bisogna considerare anche la percentuale da rigirare al Boca. Nei giorni scorsi su IlBianconero.com abbiamo fatto un punto della sua situazione in termini di mercato: leggi qui le ultime.