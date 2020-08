Non solo la Juve: secondo il Sun, l'esterno destro dell'Arsenal Hector Bellerin è stato offerto anche al Paris Saint Germain, che si è preso qualche giorno per riflettere. Secondo quanto riportato ieri da Calciomercato.com, invece, Fabio Paratici, recentemente volato a Londra per intavolare dialoghi con vari club di Premier League specialmente per il mercato in uscita, sta parlando con l'Arsenal non solo per Bellerin ma anche per Alexandre Lacazette, uno dei giocatori che piacciono per l'attacco. Entrambi i giocatori possono lasciare i Gunners per un'offerta congrua. Ma le cifre da sborsare parlano di diverse decine di milioni.