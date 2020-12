Dopo McKennie la Juve non si ferma. Il club bianconero lavora ancora su colpi oltreoceano. Il centrocampista americano arrivato dallo Schalke 04 è il prodotto di un movimento in crescita e la Juve studia: dopo Bryan Reynolds, già in trattativa, è il turno di Julian Araujo, esterno destro classe 2001, sul quale la Juve ha messo gli occhi da tempo. Giocatore forte e di prospettiva, con una storia incredibile alle spalle.



Raccontata perfettamente da calciomercato.com: "Nato e cresciuto a Lompoc, in California, a due ore di macchina da Los Angeles, Julian ha sempre voluto fare il calciatore ma è legato da un filo invisibile alla terra e ai suoi ritmi quotidiani. Nei campi hanno lavorato per anni papà Jorge e mamma Lupe, arrivati da adolescenti negli USA come immigrati, senza conoscere una parola d’inglese. Sfruttati e sottopagati, con i diritti calpestati, si sono costruiti una vita in una condizione in antitesi con il sogno americano: “I miei genitori, mio fratello, i miei amici. Si alzavano presto e tornavano la sera tardi per non far mancare nulla ai propri cari. Voglio usare la mia posizione per far luce sulle condizioni di chi lavora nei campi” ha dichiarato al sito ufficiale della Mls". Durante la pandemia e gli incendi che hanno devastato la California ha inviato nuovi messaggi a questa categoria di lavoratori, donando anche pasti e soldi per loro. Ma non è ancora finita. Araujo è anche al centro di una discussione tra nazioni: USA e Messico. Infatti, non ha ancora scelto se indossare la maglia del Messico, il Paese dei suoi genitori, o degli Usa, dove è nato e cresciuto: ha parlato con il Tata Martino, ct del Tri, e ha partecipato al training camp a stelle e strisce, convocato da Berhalter, ma ancora non ha scelto.