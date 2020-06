Il futuro di Adil Aouchiche sembra lontano da Parigi. L’emergente 17enne andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain il prossimo 30 giugno, segnali sul rinnovo non ce ne sono stati, tanto che lo stallo ha messo in moto diversi club di Ligue 1. Non solo, anche la Juventus ci sta pensando, e valuta un Coman-bis. Tra l’indecisione dei parigini e la volontà del trequartista di cercare spazio altrove, ci si mette Kylian Mbappé. La stella del Psg è scesa in campo in prima persona per convincere Aouchiche a rimanere al Parco dei Principi, mandandogli un messaggio su Instagram. Il ragazzo ha pubblicato un post sul social, al quale l’ex Monaco ha risposto: ‘Firma il contratto e ti regalo delle scarpe”.