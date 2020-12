Houssem Aouar è un giocatore che rimane sempre nei pensieri della Juventus, magari non per gennaio alla luce degli alti costi dell’affare (in estate il presidente del Lione Aulas chiese oltre 50 milioni di euro). Ma arrivano notizie confortanti in questa direzione. Come riporta Calciomercato.com, il talento francese non rientra più nei piani dell’Arsenal. Infatti, i Gunners avrebbero virato con decisione su Christian Eriksen dell’Inter e Julian Brandt del Borussia Dortmund, obiettivi per il mercato di gennaio. Dalla prossima estate, la Juve potrà tentare l’assalto ad Aouar con una concorrente in meno.