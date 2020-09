E alla fine, il Milan riuscirà a liberarsi di Lucas Paqueta. Tutto fatto con il Lione, che verserà nelle casse rossonere 20 milioni di euro. Grazie a questo innesto, in casa OL potrebbe generarsi una sorta di effetto domino sul mercato in uscita, nonostante le resistenze del presidente Jean-Michel Aulas alle offerte per i propri gioielli. Innanzitutto, Reine-Adelaide si candida a vestire la maglia dell’Hertha Berlino, operazione che si potrebbe chiudere a 25 milioni di euro. Depay potrebbe restare a causa dei paletti del Fair Play Finanziario che bloccano il Barcellona, mentre il mercato potrebbe finalmente scatenarsi per il talento cristallino Houssem Aouar, in orbita Juventus anche se l’Arsenal fa sul serio.