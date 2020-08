Ha mostrato tutto il suo talento nella sfida contro la Juventus, ha pure indossato la fascia di capitano quando Depay ha lasciato il Campo. Houssem Aouar non si nasconde più, e si affaccia con prepotenza nel calcio dei grandi stregando tutti i top club europei. Paratici lo segue da tempo, ma la concorrenza sta aumentando a vista d’occhio. Come riporta il Sun, per il centrocampista francese si sono iscritte alla corsa Arsenal, Manchester City (richiestissimo dai tifosi) e Real Madrid. Per strapparlo al Lione serviranno la bellezza di 70 milioni di euro.