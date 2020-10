La Juventus ci ha provato in estate per Houssem Aouar, anche se poi ha frenato le buone intenzioni quando il presidente del Lione Aulas ha chiesto almeno 50 milioni cash per il talento francese. Ma come riporta Calciomercato.com, il club bianconero è già rientrato in corsa. Infatti, nei contatti che poi hanno portato al prestito di De Sciglio all’OL, Fabio Paratici ha sondato il terreno per il futuro, in modo da capire i margini per un possibile reinserimento. Non è stata la scorsa estate, ma la Juve ci riproverà ancora, magari nella prossima.