Secondo RMC il Lione per il centrocampista Houssem Aouar, corteggiato da Arsenal e Juventus, vuole 50 milioni di euro. Una cifra difficile da raggiungere, specialmente senza una cessione importante. Aouar, però, ha vinto la concorrenza sugli altri centrocampisti: dopo l’addio di Sarri la Juve ha cambiato i piani e ha deciso di abbandonare la trattativa col Chelsea per Jorginho. Il centrocampista azzurro, secondo Telefoot, potrebbe finire al Paris Saint-Germain, che l'ha chiesto in prestito.