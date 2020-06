1









Houssem Aouar è uno dei pezzi pregiati del Lione. In quanto tale, ha su di sé le attenzioni delle big del calcio europeo, e la società di Jean-Michel Aulas potrebbe essere costretta a cederlo per via dei mancati incassi relativi all’assenza nella prossima Champions League. La Juventus lo monitora da tempo e ha già ricevuto la benedizione del presidente dell’OL, ma all’orizzonte ci sono le minacce Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Nel frattempo, il club francese fissa il prezzo: stando a quanto riporta Tuttosport, la base d’asta per strappare Aouar è stata fissata a 50 milioni di euro.