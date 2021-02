Qualità e voglia di cambiare. La Juve studia il futuro del proprio centrocampo e pensa a vari nomi. Locatelli su tutti, ma non va scartato nemmeno il 22enne Houssem Aouar, talentino del Lione.



Come scrive Tuttosport: "Il franco-algerino va in scadenza tra due stagioni anche se i costi già si sono impennati fino ai 50-55 milioni di base. Nella squadra di Rudi Garcia gioca Mattia De Sciglio in prestito secco dalla Juventus: nulla vieta che il terzino sia oggetto di una nuova negoziazione finalizzata al riscatto del cartellino da parte dei transalpini e nel caso ad abbuonare il costo dell’operazione Aouar, ma al momento si tratta unicamente di scenari. Fermo restando, però, che il contratto del laterale scade nel 2022: in estate una decisione dovrà essere presa, in un senso o nell’altro. Secondo un’altra ipotesi circolata in Francia, al Lione potrebbe essere girato Douglas Costa, altro giocatore dal futuro in bilico considerando che il Bayern Monaco per ora non ha voglia di riscattarlo".