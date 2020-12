L'anno scorso l'ha monitorato senza mai perderlo di vista, studiandolo soprattutto nella doppia sfida Champions con il Lione, ma anche quest'anno la Juve non ha ancora mollato Houssem Aouar. Il centrocampista classe '98 piace ai bianconeri che l'hanno messo da tempo nel mirino, ma se vorrà affondare il colpo Paratici dovrà lavorare in gran segreto per superare la concorrenza di altri top club europei: su Aouar infatti ci sono anche Real Madrid, Arsenal, che l'aveva già trattato nell'ultima sessione di mercato, e il Psg, che come riporta RMC Sport ha già avviato i contatti.