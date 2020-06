Tra i nomi circolati nell'ambito dei discorsi di mercato aperti da Juventus e Barcellona c'è stato anche quello di Ansu Fati. Il talentino 17enne dei blaugrana. Come riporta il Sunday Express, però, ci sarebbe solo una squadra intenzionata a pagare i 350 milioni di euro stabiliti dai catalani per il baby talento: si tratta del Manchester City di Pep Guardiola. Per la Juventus, a queste cifre, Fati resta solo una suggestione.