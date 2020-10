8









La corsa al terzino sinistro è iniziata. Un paio di nomi sul piatto, con l'ormai noto discorso uscite da risolvere: prima gli addii, poi l'affondo. C'è anche Marcos Alonso tra i papabili candidati per il ruolo di vice Alex Sandro: classe ’90 ex Fiorentina, è in rotta con il Chelsea e in particolare Frank Lampard, con il quale avrebbe discusso duramente al termine del pareggio tra i Blues e il West Bromwich. La Juve farà almeno un tentativo con gli inglesi in queste ore, anche visti gli ottimi rapporti. Piace più del compagno di squadra Emerson Palmieri, nome ancora appetibile.



LA FORMULA - Come può arrivare? Con una mossa alla Morata. La proposta potrà essere la stessa fatta all’Atletico Madrid: prestito molto oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Anche l'Inter su su Alonso, nonostante i molti giocatori in rosa. La Juve dovrà liberare Mattia De Sciglio, per cui Roma, Barcellona e Paris Saint-Germain sono state vicine in tempi distinti e per cui ieri sera è tornata calda la pista Fiorentina. Anche se, segnala Tuttosport, nuove offerte sono pronte ad arrivare, c'è tempo fino al 5 ottobre e le possibilità che sia così non mancheranno. De Sciglio all’estero piace molto ed è la chiave per sbloccare l'affare della Juve. Paratici è al lavoro anche per Rugani, in trattativa con il Valencia - che ha proposto il prestito, aggiungendo ieri alcuni bonus - e che piace a West Ham, Newcastle e Rennes. E attenzione anche alla Fiorentina: dall'ambiente viola filtra come il gradimento verso il centrale, anche nell'operazione Chiesa. I prossimi due giorni saranno decisivi. Paratici mantiene costanti i contatti con il Chelsea, in attesa dell'accelerata.