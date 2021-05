Poche ore fa si è conclusa una giornata campale per quanto riguarda i destini degli allenatori, preludio di un'altrettanto giornata campale che sembra potersi profilare oggi. Dopo l'addio di Paratici da direttore sportivo della Juventus e quello di Antonio Conte da allenatore dell'Inter, dopo il rinnovo preannunciato di Simone Inzaghi con la Lazio e stante l'ormai sicuro addio di Zinedine Zidane al Real Madrid... Qual è la situazione della Juve?



Come spiega Calciomercato.com il club di Agnelli ha seriamente ripreso i contatti con Massimiliano Allegri, soprattutto perché anche l'Inter li ha presi. Insomma, una mossa per provare a evitare l'ennesimo grande ex juventino che va ai rivali nerazzurri. Ora però tutti guardano con interesse al Real Madrid e ai saluti di Zidane. Allegri come possibile panchina, la Juve perché Zizou è un papabile successore di Pirlo (ma è fortemente tentato dalla panchina della nazionale francese). In altre parole, la Juve ha tre opzioni: Zidane, se dovesse preferire il bianconero juventino al Bleu della sua nazionale; Allegri, se dovesse preferire il gran ritorno alla Juve rispetto alle offerte faraoniche del Real e alla tentazione di provare a vincere con la terza big storica italiana su tre (cioè l'Inter, dopo aver vinto in passato con Milan e Juve); ed eventualmente la conferma di Andrea Pirlo, che aspetta con trepidazione che si risolva tutto il valzer sopra descritto.