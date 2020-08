Allan è vicinissimo a lasciare il Napoli. Di fatto vive da separato in casa, ultimo nelle rotazioni di Gattuso non è sceso neanche in campo nel triangolare andato in scena ieri a Castel di Sangro, manca solo la prossima destinazione che giorno dopo giorno sta prendendo forma. C’è l’Everton di Carlo Ancelotti che lo aspetta: come riporta Calciomercato.com, il club partenopeo punta a ad incassare circa 35 milioni di euro dalla cessione del centrocampista brasiliano. Nelle ultime ore sono emersi rumors su una presunta offerta della Juventus, ma in pole resta il club di Liverpool.