Più i giorni passano, più le strade di David Alaba e del Bayern Monaco si separano. Il club ha bruscamente frenato le trattative per il rinnovo di contratto a causa delle altissime richieste dell’entourage dell’austrico, che potrebbe dunque liberarsi a parametro zero. Un’occasione ghiotta per molti club, ma non per tutti vite le ingenti pretese. Infatti, come riporta Sport, il Barcellona si sarebbe tirato indietro nella corsa ad Alaba. La Juventus osserva attentamente da lontano, molto interessata.