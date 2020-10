Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato in una conferenza stampa, di David Alaba: "Rinnovo? Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare il rinnovo. David è qui da molto, molto tempo e non gli daremo un ultimatum per il rinnovo. Deciderà lui con il suo agente il da farsi”. Su di lui forte l'interesse di Juve e Real Madrid, ma il Bayern vorrebbe convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2021.