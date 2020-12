Senza alcun dubbio, David Alaba sarà uno dei più interessanti giocatori a parametro zero che domineranno le prossime sessioni di mercato. Per lui si tratta di una certezza, perché il rinnovo con il Bayern Monaco è naufragato, e adesso le pretendenti inizia a valutare la strategia più opportuna. In Serie A si è parlato di Juventus, mentre all’estero resiste la candidatura del Real Madrid. Stando a quanto riporta El Chiringuito, il club di Florentino Perez vorrebbe già chiudere nelle prossime settimane l’ingaggio dell’austriaco, offrendogli un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione.