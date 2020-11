La Juventus ha preso cinque gol in sei partite di campionato e tra i primi segnali della stagione c'è quello di sistemare la difesa. Come? Magari con un nuovo arrivo d'esperienza: l'identikit che piace alla dirigenza è David Alaba del Bayern Monaco, in scadenza con il club tedesco col quale non sembra voler rinnovare. Occhio alla mossa dell'agente però, perché secondo Todofichajes il procuratore di Alaba Pini Zahavi avrebbe proposto il giocatore al Real Madrid.