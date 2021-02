La Juventus è sempre più defilata nella corsa a David Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e verso l'addio a parametro zero a fine stagione. Per il difensore austriaco si sta muovendo il Real Madrid che vorrebbe portarlo in Spagna, ma secondo quanto riporta il The Guardian c'è un club che ha messo la freccia superando le Merengues e la Juventus: si tratta del Chelsea, che sta cercando un rinforzo in difesa e ha puntato gli occhi su David Alaba.