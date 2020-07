David Alaba lascerà probabilmente il Bayern Monaco, ma difficilmente si trasferirà in Italia. Accostato recentemente a Juventus e Inter, il terzino sinistro austriaco terminerà il contratto con i bavaresi nel 2021, l’accordo sul prolungamento non è ancora stato trovato, e il giocatore sta valutando una nuova esperienza. Il quotidiano tedesco Bild giudica “irrealistico” un suo approdo nella Milano nerazzurra, suggerendo che, nel caso decidesse di lasciare la Germania, preferirebbe trasferirsi nelle due migliori squadre spagnole, ovvero Barcellona e Real Madrid. Nonostante il contratto in scadenza tra un solo anno, il Bayern valuta il suo cartellino 50 milioni di euro.