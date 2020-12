David Alaba è un sogno di diversi grandi club europei, tra cui la Juventus. Non potrebbe essere altrimenti, quando un giocatore di questo valore apre alla cessione (nel suo caso, andrà in scadenza a fine stagione col Bayern Monaco) e si apre uno spiraglio per poterlo ingaggiare a parametro zero. Ecco, l'ingaggio. Quello sarebbe il grande nodo da sciogliere: come riporta Calciomercato.com la richiesta di Alaba sarebbe uno stipendio da 15 milioni di euro annui. Più o meno la cifra attorno alla quale gira lo stallo sul rinnovo di Paulo Dybala.