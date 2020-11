La Juventus è ancora in attesa di risolvere il caso Khedira. Il centrocampista ha respinto ogni proposta da parte del club per risolvere il contratto con l'obiettivo di prendere il 100% dell'ingaggio rimasto. Secondo quanto riporta Tuttosport, Paratici vuole chiudere questa storia nel mercato di gennaio sperando che qualche interessamento dall'estero possa convincere il giocatore a lasciare la Juve. Per ora Khedira non ne vuole sapere, convinto di poter avere una chance nel nuovo ciclo targato Andrea Pirlo.