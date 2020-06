Una Juve irriconoscibile. O, forse peggio, riconoscibile come troppo spesso è accaduto in questa stagione. Benino nel primo tempo, crollata nella ripresa e poi definitivamente ai calci di rigore. I giornali non sono teneri con i bianconeri. Quasi tutti bocciati. L'unico voto sopra il 6.5 è quello per Gigi Buffon. In generale benino anche De Ligt e Alex Sandro ma non prendono più di 6,5. Tutti gli altri ballano tra il 5.5 ed il 5 compresi Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. La ripresa per i bianconeri è un vero incubo. QUI le pagelle de Ilbianconero.com scorri o guarda la gallery per le pagelle dei maggiori quotidiani in edicola oggi.