26 luglio, 21.45, Allianz Stadium. Data, ora e luogo dell’appuntamento con il destino: stasera la Juventus si gioca i tre punti decisivi per la vittoria del nono scudetto consecutivo, contro la Sampdoria tra le proprie mura di casa. Un incentivo in più per Sarri e la squadra, anche in assenza del pubblico delle grandi occasioni. Nel frattempo, su Twitter sta spopolando l’hashtag #STRON9ER, legato proprio all’appuntamento con il destino di questa sera. Il tweet riguarda una foto in cui la Jeep, partner ufficiale del club bianconero, avrebbe spoilerato l’hashtag scudetto, celebrando l'evento con una frase: “Campioni in carica”. Non si sa ancora se la foto sia stata subito rimossa dal profilo social ufficiale del marchio automobilistico, oppure se si tratta di un simpatico fotomontaggio. Ma l’hype per il nono campionato consecutivo inizia a salire e a surriscaldare l’atmosfera. Anche attraverso un hashtag letteralmente impazzito. Sfoglia la gallery per vedere le reazioni dei tifosi all’hashtag #STRON9ER