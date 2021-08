Gli ultimi incontri per avvicinarsi, le prossime ore per chiudere. A due settimane dalla fine del calciomercato, continua la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo per portare Manuelin bianconero per la famosa e agognata fumata bianca. Come riporta Sky Sport, non è previsto un nuovo faccia a faccia tra le due società,- Tra oggi e domani è probabile che possa arrivare una risposta finale, positiva o negativa.chiedendo un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione per la Champions League 2022/23. Cifre accolte dal Sassuolo, che vuole un obbligo più certo. Con questa proposta nelle prossime ore la Juve vuole chiudere il colpo. E anche Locatelli potrà vedere presto la sua volontà di essere bianconero finalmente accolta.