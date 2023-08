Koni De Winter al Genoa, la trattativa può chiudersi nelle prossime ore. Il club ligure accontenterebbe infatti le richiese della Juve sulla formula, ovvero il prestito con obbligo di riscatto anche se non c'è l'accordo totale sulle cifre. Come riferisce Tuttosport, i bianconeri chiedono 10 milioni di euro mentre il Genoa per ora è arrivato a 7/8, distanza quindi di pochi milioni.