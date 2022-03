La Coupe Gambardella è una fucina impressionante di talenti. Un torneo riservato ai migliori Under 18 di Francia, che raccoglie anche le attenzioni di moltissimi osservatori: non fa eccezione la Juventus, che ha ricevuto negli ultimi giorni relazioni entusiastiche sul conto di Kyliane Dong, attaccante classe 2004 di proprietà del Troyes. Come scrive calciomercato.com, autentico mattatore dell’ottavo di finale contro il Nantes, in cui ha realizzato due reti e ha provocato un calcio di rigore, si è ripetuto con le medesime statistiche nella successiva sfida contro l’Ajaccio, consentendo all’ESTAC di prenotare un posto tra le migliori quattro della manifestazione e di giocarsi contro il Lione - il prossimo 10 aprile- addirittura la chance di strappare il pass per la finale. Giocatore dotato di un notevole cambio di passo, in grado di agire indistintamente su entrambe le fasce e di fare sistematicamente la differenza nell’uno contro uno, Dong vanta un bottino complessivo di 4 reti e 6 assist in appena 4 partite di Coupe Gambardella. Ad ingolosire è anche la prospettiva di aggiudicarsi un ragazzo di tale prospettiva attraverso il pagamento di un semplice indennizzo sotto forma del premio di valorizzazione che spetta alla squadra formatrice, essendo lui in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.