Miguel Gutiérrez sta rubando la scena della Youth League, la Champions League della categoria Under 19. Terzino sinistro della Juvenil A del Real Madrid allenata da Raùl, si è messo in luce nelle sfide che sono costate l’eliminazione a Juventus ed Inter, e martedì contenderà al Benfica la vittoria del trofeo. Un talento puro classe 2001, che non è nuovo agli addetti ai lavori. Come riporta Calciomercato.com, tempo fa rifiutò la corte del Manchester United di Josè Mourinho, cosa che spinse i Blancos a fargli firmare un contratto da professionista fino al 2024, adesso invece avrebbe stregato sia Juve che Inter, proprio le due squadre che ha battuto. Ma Zidane non vuole sentire.