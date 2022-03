La strategia della dirigenza della Juventus è chiara, senza particolari retroscena: tagliare i costi, abbassare gli ingaggi. Da una parte, viene evidentemente considerata un errore la precedente gestione e i contratti onerosi offerti ad alcuni calciatori in rosa, dall’altra le problematiche economiche legate al periodo del Covid hanno reso necessario un cambio di politica. Ne ha già fatto le spese Paulo Dybala, potrebbe farle anche Federico Bernardeschi, non convinto di un rinnovo al ribasso. Secondo quanto riporta il Corriere Torino, però, anche Bonucci potrebbe finire nella “tagliola” della dirigenza bianconera.



Il contratto di Leonardo Bonucci scadrà nel 2024. C’è tempo ma, nonostante ciò, la Juventus avrebbe intrapreso i primi contatti con Alessandro Lucci, procuratore del centrale di difesa. Nella stagione in corso, le presenze di Bonucci sono diminuite e, per questo, la proposta sarebbe quella di abbassare i 7 milioni di parte fissa che oggi percepisce, per andare a rimodulare i bonus, legati alle presenze. In tutto ciò, non si esclude un prolungamento della scadenza dell’accordo.