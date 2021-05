"L'ultima immagine di Joey Saputo allo stadio è stata quella di un presidente scuro in volto che alla fine dell'incontro scende negli spogliatoi. Poteva andare meglio l'ultima, presidente? Scuote la testa, facendo capire che peggio sarebbe stato difficile e, da solo, senza altri dirigenti, va a salutare la squadra". Lo racconta il Corriere dello Sport, che spiega come il presidente del Bologna sia arrivato allo stadio verso le 19.30 di ieri sera, trascorrendo il prepartita tra la solita passeggiata sul campo e il giro in tribuna, prima di assistere a una Juve che annientato il suo Bologna. E anche lì ora sono giorni caldi per il futuro.