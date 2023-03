Arkadiuszha tanta voglia di tornare e spera di farlo quanto prima. Nel mirino ha messo il big match in programma domenica 19 marzo, a San Siro, contro l’Inter, nonostante Allegri abbia rivelato che dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, ma un colpo di scena non è da escludere. Fermo dal 29 gennaio scorso per una “lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra”, è in piena tabella di marcia, come hanno confermato anche le recenti visite al JMedical. Come spiega Tuttosport, nel giro di pochi giorni Milik dovrebbe infatti ricominciare a lavorare con il gruppo in vista di un pieno recupero anche dal punto di vista della condizione. In casa Juve, come sempre, si predica prudenza per evitare ricadute, ma mai come in questo momento la presenza di Milik potrebbe essere fondamentale, visto che Dusan Vlahovic è in difficoltà e Kean fuori per squalifica.- In ballo c'è anche il suo futuro, ben indirizzato ma non ancora definito. Milik vuole tornare a conquistarsi un posto di rilievo nella prossima Juventus e spingere il club ad esercitare il riscatto già fissato a 7 milioni più eventuali ulteriori due di bonus. Arek ha già deciso: vuole restare a prescindere, anche senza le coppe, e pure la Juve va nella stessa direzione. Lo sponsor? Anche Massimiliano Allegri. Nelle prossime settimane gli incontri decisivi per dirsi di nuovo sì.