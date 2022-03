Terza chiamata per Diego Stramaccioni. L'eclettico difensore della Juve Under 23, classe 2001, è ormai una presenza fissa nella prima squadra bianconera, dove si sta allenando con continuità agli ordini di Massimiliano Allegri, dopo aver messo in mostra doti importanti con la formazione di mister Zauli. Molto forte soprattutto in marcatura, il giovane prospetto è stato inserito nella lista dei convocati per la terza volta consecutiva - complici anche le assenze nel reparto arretrato - e questo pomeriggio parteciperà alla trasferta contro la Sampdoria con De Ligt, Vlahovic e compagni. Un segnale di fiducia importante per lui, che ora attende di poter anche scendere in campo.