Le big d’Europa si muovono per Thomas Partey. Il centrocampista si è preso in fretta le chiavi della mediana dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, attirando l’interesse anche della Juventus che lo ha inserito nella lista dei profili graditi. Ma la concorrenza è serrata, soprattutto dall’Inghilterra. Come riporta la stampa britannica, Arsenal e Liverpool hanno messo nel mirino il ghanese classe ’93, valutando uno scambio. I Gunners sarebbero disposti ad offrire Shkodran Mustafi e Matteo Guendouzi, mentre i Reds Alex Oxlade-Chamberlain. Palla ai Colchoneros e al giocatore, che ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.