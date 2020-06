È testa a testa per la lotta scudetto tra Juventus e Lazio, duello che si rivolge anche sul mercato. Il giocatore conteso è Marash Kumbulla, centrale difensivo rivelazione di questa Serie A e dello splendido Hellas Verona di Juric. Al momento, come riporta Sky Sport, sono i biancocelesti ad essere in pole, ma devono rilanciare. La loro precedente offerta si era fermata a 20 milioni di euro più una contropartita, troppo poco per il club di Setti. Servirà una nuova proposta per convincere il Verona, che precedentemente aveva tenuto contatti anche con l’Inter, ora defilata nella corsa all’albanese classe 2000.