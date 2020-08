L’Inter sta dando battaglia da tempo alla Juventus per Emerson Palmieri. Non basta l’arrivo di Hakimi sulla corsia destra e le ottime prestazioni di Young, Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza un altro terzino. L’espressa richiesta è il laterale del Chelsea su cui, come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero passati in vantaggio rispetto ai bianconeri. Situazione simile – si legge – per Sandro Tonali, con cui l’Inter ha trovato l’intesa sull’ingaggio, manca quella con il Brescia.