Jeremie Boga resta in cima alla lista dei desideri del Napoli. Accostato in sede di mercato anche alla Juventus, l’esterno del Sassuolo colmerebbe perfettamente la partenza di Callejon, per questo il ds Giuntoli non molla la presa. Ma dopo che la prima offerta da 25 milioni di euro è stata rifiutata, si è palesato un ostacolo che complica i piani partenopei. Come riporta Calciomercato.com, il club neroverde ha recentemente rinnovato il contratto del tecnico De Zerbi, con la promessa di provare a trattenere Boga. Posizione che mette in salita la trattativa: l’ex Chelsea parte per offerte irrinunciabili, superiori ai 35 milioni di euro. Napoli avvisato, ma che dal canto suo non smette di crederci. L’alternativa è Cengiz Under della Roma.