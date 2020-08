Stasera la Juventus scenderà in campo per l'ultima giornata di campionato in casa contro la Roma, ma soprattutto, a fine partita, i bianconeri verranno premiati per aver vinto il nono scudetto consecutivo. In campo ci si gioca poco perché la squadra di Sarri ha già il tricolore in tasca e i giallorossi sono sicuri della qualificazione in Europa League, grande entusiasmo da parte di Bonucci e compagni che non vedono l'ora del momento della premiazione. Il difensore bianconero ha pubblicato su Instagram il video nel quale i giocatori cantano l'inno della Juve durante il viaggio in pullman verso lo stadio.



Clicca sulla gallery qui sotto per vedere il video