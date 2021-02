Tutto sembrava pronto, tutto sembrava fatto, Christian Capone sembrava l'ennesimo attaccante esterno che la Juventus avrebbe acquistato da mettere a disposizione di Zauli e della sua Under 23. Invece, come riporta la Gazzetta dello Sport, lo scambio che avrebbe portato in bianconero il classe '99 del Pescara ma di proprietà dell'Atalanta, cedendo alla Dea Beruatto e Vogliacco, si allontana sempre di più. Gli agenti avevano trovato l'accordo, a venir meno sarebbe la volontà dei club coinvolti. Vedremo se Juve e Atalanta riserveranno nuove sorprese da qui alle 20.