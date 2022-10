Come racconta il Corriere dello Sport, lavuole, serve continuità per poter mettere in cantiere propositi di rimonta. I primi segnali di svolta tanto attesi sono emersi nel derby, dove per la prima volta la Juve ha dimostrato di essere squadra: nel momento di massima difficoltà, si è compattata, ha lottato, è rimasta “dentro” la partita per novanta minuti senza errori e disattenzioni. L’aspetto mentale, insomma, è tornato a fare la differenza in positivo. Allegri vuole evitare di ricadere nei vecchi difetti e per questo chiede la medesima applicazione messa nel derby, per non sottovalutare l’impegno.